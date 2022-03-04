Beşiktaş'ta 2 yıldıza kulübe yolu gözüktü

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin tepkilere rağmen son 3 maçta da ilk 11'de başlattığı Kenan Karaman, Kayserispor maçında 65. dakikada oyundan çıkarken ıslıklandı ve yuhalandı.



2 İSİM KULÜBEYE



Tepki alan bir diğer isim de kaçırdığı gollerle taraftarı adeta çılgına çeviren Batshuayi oldu. Belçikalı oyuncu da maçın bitiminde tribünlerin hedefi oldu. İki oyuncunun da moral motivasyon anlamında dibe vurdukları öğrenildi. Takıma hiçbir katkı veremeyen ikilinin kulübeye çekilmesi bekleniyor.



Kenan'ın yerine Güven'in sol kanatta, Batshuayi'nin yerine de iyileşen Larin'in ileri uçta görev alabileceği öğrenildi.





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