Beşiktaş'ta 2 yıldıza kulübe yolu gözüktü

Beşiktaş'ta Kayserispor mağlubiyetinde gösterdikleri performans sonrası Kenan Karaman ve Batshuayi'nin yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 2 yıldıza kulübe yolu gözüktü
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04 Mart 2022 09:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin tepkilere rağmen son 3 maçta da ilk 11'de başlattığı Kenan Karaman, Kayserispor maçında 65. dakikada oyundan çıkarken ıslıklandı ve yuhalandı.

2 İSİM KULÜBEYE

Tepki alan bir diğer isim de kaçırdığı gollerle taraftarı adeta çılgına çeviren Batshuayi oldu. Belçikalı oyuncu da maçın bitiminde tribünlerin hedefi oldu. İki oyuncunun da moral motivasyon anlamında dibe vurdukları öğrenildi. Takıma hiçbir katkı veremeyen ikilinin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

Kenan'ın yerine Güven'in sol kanatta, Batshuayi'nin yerine de iyileşen Larin'in ileri uçta görev alabileceği öğrenildi.

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