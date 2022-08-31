Beşiktaş'ta 2 veda, 2 imza

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in dört maçta 10 puan toplayarak takımını liderlik koltuğuna taşıması, siyah - beyazlı yönetimi bir hayli mutlu etti. Özellikle oynanan maçların ilk yarılarındaki futboluyla adeta mest olan Beşiktaş Yönetimi, Fransız teknik adamın elini daha da güçlendirmek istiyor.



MONTERO VE BOYD YOLCU



Transfer döneminin son günlerine giren siyah-beyazlılar, bir sağ stoper ve bir de her iki kanatta oynayabilecek bir oyuncu transfer etmeye çalışacak. Bunun için önce takımdan iki yabancı göndermek için kolları sıvayan Beşiktaş Yönetimi, Francisco Montero ve Tyler Boyd ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.



İlk yarıdaki futbolun ikinci devrede de devam etmesi için yedek kulübesini güçlendirecek olan yönetim, geçtiğimiz sezon başlatılan planlamanın işlemesinden de çok memnun... Menajerlere dayalı bir sistem yerine, tamamen kulübün kendi departmanlarının çalışması sonucu bir teknik heyet ve kadro oluşturan siyah-beyazlılar, sonuna kadar bu yapının arkasında duracak.



Öncelikle futbolcuların maaşlarını zamanında ödeyerek Teknik Direktör Valerien Ismael'e sorunsuz bir takım vermek isteyen yönetim, bunun dışındaki tüm konularda da teknik heyete destek verecek.



