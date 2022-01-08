Beşiktaş'ta 2 futbolcu, toplam 3 pozitifi!

Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.



Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.



Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelede akademi antrenörü Halim Okta görev alacak.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.



Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."



Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.





Siyah-beyazlılardan yapılan diğer paylaşım ise şu şekilde;



"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır."









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