Beşiktaş'ta 2 futbolcu, toplam 3 pozitifi!

Beşiktaş, iki futbolcunun ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'ta 2 futbolcu, toplam 3 pozitifi!
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08 Ocak 2022 00:28
Beşiktaş'ta koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, iki futbolcusunun ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadelede akademi antrenörü Halim Okta görev alacak. 

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

Beşiktaş'ta daha önce 5 futbolcu ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin de testleri pozitif çıkmıştı.


Siyah-beyazlılardan yapılan diğer paylaşım ise şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan test neticesinde Yardımcı Antrenörümüz Serdar Topraktepe'de pozitif bulguya rastlanmıştır. Topraktepe'nin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında, 9 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçta Futbol A Takımımızın başında, Teknik Sorumlu unvanıyla Futbol Akademimizin antrenörlerinden Halim Okta bulunacaktır."

 


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