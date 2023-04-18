Beşiktaş'ta 177 milyonluk sorun: Jackson Muleka

Beşiktaş'ta Jackson Muleka performansıyla düşündürüyor. Kasımpaşa'da gösterdiği performans sonrasında Siyah-Beyazlılar'a transfer olan genç yıldızdan beklenti oldukça büyüktü. Ancak 23 yaşındaki yıldız, transfer olduğundan beri bir türlü istenileni veremedi. Trabzonspor maçının 68. dakikasında oyuna dahil olan Kongolu forvet, kötü bir performans sergiledi.

177 MİLYON LİRA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan sonra Muleka'yı eleştirdi. Kara Kartal, Temmuz ayında Muleka'yı Belçika temsilcisi Standard Liege'den 3.35 milyon euro karşılığında transfer etti. Beşiktaş, yıldız futbolcuya 5 yıl için 5 milyon euro verdi.

Jackson Muleka'nın toplam maliyeti ise 8.35 milyon euroyu buldu. Beşiktaş'ın 177 milyon lira harcadığı Muleka'dan henüz verim alamaması teknik heyet kadar taraftarları da üzüyor.

5 GOLE KATKI

Bu sezon 24 lig maçında forma giyen yıldız futbolcu, 4 gol atarken 1 kez de asist yaptı. Sadece 3 maçta 90 dakika sahada kaldı. Muleka'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Beşiktaşlı futbolcu 15 kez de Kongo Milli Takımı'nın formasını giydi.