Beşiktaş'ta 147 günlük hasret bitiyor

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, pazar günü oynanacak Başakşehir maçında tam 147 gün aradan sonra yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 147 günlük hasret bitiyor
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09 Mart 2023 13:05
Rachid Ghezzal
Rachid Ghezzal
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal geri dönüyor.

16 Ekim'de oynanan Trabzon derbisinin ardından ağır bir sakatlık ve tedavi dönemi geçiren Cezayirli yıldız, 4 Şubat'taki Sivasspor maçında sadece 1 dakika sahada kalmıştı.

Antalya maçında ısınırken sakatlanan Ghezzal, pazar günü oynanacak Başakşehir maçında tam 147 gün aradan sonra yeniden ilk 11'deki yerini alacak. 

 
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