Beşiktaş'ta 11 isimden skora katkı

Beşiktaş'ta bu sezon tam 11 futbolcu, 6 maçta gol ya da asist katkısı verdi.Batshuayi 3 gol 1 asistle en verimli isim olurken, N'Koudou 2 gol attı, Pjanic 2 asist yaptı, Rıdvan, Montero, Teixeira, 1'er kez fileleri havalandırırken, Larin 1 gol, 1 asist, Rosier ve Kenan da 1'er asistlik katkı sağladı.