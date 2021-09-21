Beşiktaş'ta 11 isimden skora katkı

Kartal'da bu sezon tam 11 futbolcu, 6 maçta gol ya da asist katkısı sağladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 11 isimden skora katkı
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21 Eylül 2021 10:29
Beşiktaş'ta bu sezon tam 11 futbolcu, 6 maçta gol ya da asist katkısı verdi.

Batshuayi 3 gol 1 asistle en verimli isim olurken, N'Koudou 2 gol attı, Pjanic 2 asist yaptı, Rıdvan, Montero, Teixeira, 1'er kez fileleri havalandırırken, Larin 1 gol, 1 asist, Rosier ve Kenan da 1'er asistlik katkı sağladı. 

 
 


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