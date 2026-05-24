24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
15:00
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
13:15
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
16:00
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'ta '1' numaraya 10+4 ayarı!

Beşiktaş, yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda transfer planlarını güncellerken kalede yerli seçeneğini de masaya aldı. Siyah-beyazlılarda yerli adaylar arasında ilk sırada ise Altay Bayındır yer alıyor.

24 Mayıs 2026 10:28
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta '1' numaraya 10+4 ayarı!
Beşiktaş, gelecek sezon uygulamada olacak 10+4 kuralına göre planlamalarını gözden geçirmeye başladı.

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kaleye yabancı bir takviye yapmayı planlıyor. Ancak burada istenilen profil bulunamaması halinde ibrenin yerliye dönmesi ve yabancı haklarını diğer bölgelerde kullanması da düşünülüyor.

1 numaraya en ciddi yerli aday ise Altay Bayındır. Milli eldiven de gelmeye sıcak. Beşiktaş'ın teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmasıyla birlikte Altay konusunun da masaya yatırılacağı aktarıldı.

Sözleşmesi biten Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transferi beklenirken, 25 yaşındaki eldivenin yerine ayrılığı resmileştiğinde ikinci kaleci takviyesinin lig içerisinden olması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
