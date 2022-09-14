Beşiktaş'ta 1 maçlığına patron olacak!

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in Başakşehir maçında kırmızı kart görmesinin ardından İstanbulspor maçında kulübede yer alacak isim netleşti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta 1 maçlığına patron olacak!
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14 Eylül 2022 08:40
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir karşısında kırmızı kart gören Valerien Ismael bir maç ceza alacak. Fransız çalıştırıcın yerine İstanbulspor maçında siyah-beyazlıların başında kimin olacağı belli oldu.

ISMAEL'E 1 MAÇ CEZA

Başakşehir maçında peş peşe 2 sarı karttan kırmızı gören Fransız teknik adamın 1 maç ceza alacağı belirtiliyor. Ancak; Ismael, daha önce de sosyal medyadan paylaştığı üzere ekibine çok güveniyor.

MURRAY KULÜBEDE OLACAK

Ismael, cumartesi günkü İstanbulspor maçında tribünde olacak. Takımı, Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam David Murray kulübeden yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak. 



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