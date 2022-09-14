ISMAEL'E 1 MAÇ CEZA

MURRAY KULÜBEDE OLACAK

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir karşısında kırmızı kart gören Valerien Ismael bir maç ceza alacak. Fransız çalıştırıcın yerine İstanbulspor maçında siyah-beyazlıların başında kimin olacağı belli oldu.Başakşehir maçında peş peşe 2 sarı karttan kırmızı gören Fransız teknik adamın 1 maç ceza alacağı belirtiliyor. Ancak; Ismael, daha önce de sosyal medyadan paylaştığı üzere ekibine çok güveniyor.Ismael, cumartesi günkü İstanbulspor maçında tribünde olacak. Takımı, Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam David Murray kulübeden yönetecek. İstanbulspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.