Beşiktaş, Süleyman Seba anısına Sakaryaspor'a konuk olacak

Milli maç haftasına girilen dönemi değerlendirmek isteyen Süper Lig ekibi Beşiktaş ve 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Süleyman Seba anısına vefa maçında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba anısına oynanacak karşılaşma 19 Kasım tarihinde Süleyman Seba'nın memleketi Sakarya'da, Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports'tan ekranlara gelecek.
Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba anısına oynanacak karşılaşma 19 Kasım tarihinde Süleyman Seba'nın memleketi Sakarya'da, Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports'tan ekranlara gelecek.
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