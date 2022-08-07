Beşiktaş stoperini MANU'dan getiriyor

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi.
Siyah-Beyazlılar Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Axel Tuanzebe'yi listesine aldı. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor. 25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon euro ödenecek.
Trabzonspor'un da listesinde
Tuanzebe, Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor.
Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.
Siyah-Beyazlılar Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Axel Tuanzebe'yi listesine aldı. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor. 25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon euro ödenecek.
Trabzonspor'un da listesinde
Tuanzebe, Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor.
Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ