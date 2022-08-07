Beşiktaş stoperini MANU'dan getiriyor

Stoper arayışlarını sürdürengündeme yeni bir isim geldi.Siyah-Beyazlılar Manchester United'ın İngiliz oyuncusulistesine aldı. Beşiktaş,kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor. 25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşıködenecek.Tuanzebe, Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor.Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.