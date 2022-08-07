Beşiktaş stoperini MANU'dan getiriyor

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bonservisi Manchester United'da bulunan Axel Tuanzebe'yi gündemine aldı.

Haber; NTV, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş stoperini MANU'dan getiriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2022 14:43
Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme yeni bir isim geldi.

Siyah-Beyazlılar Manchester United'ın İngiliz oyuncusu Axel Tuanzebe'yi listesine aldı. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor. 25 yaşındaki, 1.85 boyundaki stopere ise yıllık yaklaşık 1,5 milyon euro ödenecek.

Trabzonspor'un da listesinde

Tuanzebe, Siyah-Beyazlılar'ın yanı sıra Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alıyor.

Manchester United alt yapısında yetişen Tuanzebe, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa, ikinci yarısında ise Napoli'de forma giydi. İtalyan ekibinde 2 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, 11 kez de Aston Villa forması giydi.




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ