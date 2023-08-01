Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir stoper takviyesi daha yapmayı hedefliyor.
Defansın ortasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Afrika Uluslar Kupası'nı da göz önünde bulundurarak son derece dar bir filtrede arayışlarına devam ediyor.
Bu kapsamda belirlenen oyuncularla ilgili temaslarını hızlandıran Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo önerildi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN OLUMLU RAPOR
Tecrübeli stoper, bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra ülkesinin takımlarından Palmeiras'a imza atan oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'e sunulan başarılı savunmacıyla ilgili olumlu rapor çıktığı bildirildi.
FIORENTINA'DAYKEN GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Yönetim de bu gelişme üzerine Hugo için maliyet araştırmalarına başladı. 2019 yılında ilk olarak Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Vitor Hugo, Fiorentina'dan ayrılırken son anda Trabzonspor'un önerisini kabul ederek, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmamıştı.
Bu kez Siyah-Beyazlılar'ın ilgisinin kendisini heyecanlandırdığını itiraf eden Hugo'nun da kariyerine Kartal'da devam etmeye yakın olduğu kaydedildi. Bu transferle ilgili olumlu ya da olumsuz sonucun birkaç gün içerisinde ortaya çıkması öngörülüyor.
32 yaşındaki savunmacı transfer olduğu Bahia ile toplam 13 maça çıktı.
Defansın ortasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Afrika Uluslar Kupası'nı da göz önünde bulundurarak son derece dar bir filtrede arayışlarına devam ediyor.
Bu kapsamda belirlenen oyuncularla ilgili temaslarını hızlandıran Kara Kartal'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo önerildi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN OLUMLU RAPOR
Tecrübeli stoper, bordo-mavili ekipten ayrıldıktan sonra ülkesinin takımlarından Palmeiras'a imza atan oyuncunun yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve Türkiye seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'e sunulan başarılı savunmacıyla ilgili olumlu rapor çıktığı bildirildi.
FIORENTINA'DAYKEN GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
Yönetim de bu gelişme üzerine Hugo için maliyet araştırmalarına başladı. 2019 yılında ilk olarak Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Vitor Hugo, Fiorentina'dan ayrılırken son anda Trabzonspor'un önerisini kabul ederek, tercihini Beşiktaş'tan yana kullanmamıştı.
Bu kez Siyah-Beyazlılar'ın ilgisinin kendisini heyecanlandırdığını itiraf eden Hugo'nun da kariyerine Kartal'da devam etmeye yakın olduğu kaydedildi. Bu transferle ilgili olumlu ya da olumsuz sonucun birkaç gün içerisinde ortaya çıkması öngörülüyor.
32 yaşındaki savunmacı transfer olduğu Bahia ile toplam 13 maça çıktı.