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Beşiktaş stoperde rotayı İtalya'ya çevirdi

Beşiktaş, stoper arayışları kapsamında sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cristian Zapata ile temasa geçti.

Beşiktaş stoperde rotayı İtalya'ya çevirdi
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04 Ocak 2019 22:22
Pepe'nin ayrılığının ardından stoper konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi.

A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Milan'da sözleşmesi sezon sounda bitecek olan Cristian Zapata ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

2013/14 sezonunda Villarreal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Zapata, bu sezon 14 maçta 1260 dakika süre aldı.
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Kariyerine Deportivo Cali'de başlayan tecrübeli oyuncu, Udinese ile Avrupa'ya ilk adımını atmış ve sonrasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'in yolunu tutmuştu.

Tam adı: Cristian Eduardo Zapata
Doğum tarihi: 30 Eylül 1986
Doğum yeri: Padilla, Kolombiya
Boy: 1.87 m.
Mevki: Stoper.

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