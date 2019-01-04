Beşiktaş stoperde rotayı İtalya'ya çevirdi

Pepe'nin ayrılığının ardından stoper konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, rotayı İtalya'ya çevirdi.
A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Milan'da sözleşmesi sezon sounda bitecek olan Cristian Zapata ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
2013/14 sezonunda Villarreal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Zapata, bu sezon 14 maçta 1260 dakika süre aldı.
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Kariyerine Deportivo Cali'de başlayan tecrübeli oyuncu, Udinese ile Avrupa'ya ilk adımını atmış ve sonrasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'in yolunu tutmuştu.
Tam adı: Cristian Eduardo Zapata
Doğum tarihi: 30 Eylül 1986
Doğum yeri: Padilla, Kolombiya
Boy: 1.87 m.
Mevki: Stoper.
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A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Milan'da sözleşmesi sezon sounda bitecek olan Cristian Zapata ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
2013/14 sezonunda Villarreal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Zapata, bu sezon 14 maçta 1260 dakika süre aldı.
.
Kariyerine Deportivo Cali'de başlayan tecrübeli oyuncu, Udinese ile Avrupa'ya ilk adımını atmış ve sonrasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'in yolunu tutmuştu.
Tam adı: Cristian Eduardo Zapata
Doğum tarihi: 30 Eylül 1986
Doğum yeri: Padilla, Kolombiya
Boy: 1.87 m.
Mevki: Stoper.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın