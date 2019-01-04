Beşiktaş stoperde rotayı İtalya'ya çevirdi

Pepe'nin ayrılığının ardından stoper konusunda arayışlarını sürdüren, rotayı İtalya'ya çevirdi.A Spor'un haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Milan'da sözleşmesi sezon sounda bitecek olanile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.2013/14 sezonunda Villarreal'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan Zapata, bu sezon 14 maçta 1260 dakika süre aldı.Kariyerine Deportivo Cali'de başlayan tecrübeli oyuncu, Udinese ile Avrupa'ya ilk adımını atmış ve sonrasında 9 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'in yolunu tutmuştu.Cristian Eduardo Zapata30 Eylül 1986Padilla, Kolombiya1.87 m.Stoper.