Beşiktaş, stoper transferinde son düzlükte!

Son Dakika Beşiktaş Transfer Haberleri:Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği listedeki oyuncularla görüşen Beşiktaş yönetimi Kolombiyalı Davinson Sanchez'i ikna etmeye çalışıyor, iki isim yedekte bekliyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Beşiktaş, stoper transferinde son düzlükte!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2023 09:11
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 09:16
Beşiktaş'ın uzun süredir sonuçlandırmaya çalıştığı stoper transferinde sona gelindi. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği listedeki isimlerin sayısını üçe indirdi. Favori isim ise Tottenham'ın stoperi Davinson Sanchez...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı oyuncu, Londra ekibinden ayrılmak istiyor. Ancak Sanchez'e talip olan tek takım Beşiktaş değil. Galatasaray da oyuncuyu istemiş ancak görüşmeleri sonlandırmıştı. İngiltere'den üç takımın da 27 yaşındaki oyuncuya talip olduğu öğrenildi.

ROTA DEĞİŞEBİLİR

Siyah beyazlı yönetim ikna çalışmalarını sürdürürken, B ve C planlarını da belirledi. İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Berat Djimsiti yedekte bekletiliyor.

Arnavut asıllı İsviçreli oyuncunun satın alma opsiyonlu olarak kiralanma ihtimal var. İki isimden de beklenen sonuç çıkmazsa rota İngiltere'ye kırılacak. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles listedeki son isim.

Dokuz sezondur Newcastle'da top koşturan 29 yaşındaki oyuncu için 4 milyon avro bonservis bedeli isteniyor.

TOTTENHAM'DA BOLLUK

Siyah beyazlılar, Davinson Sanchez için görüşmeleri sürdürürken, kulübü Tottenham'dan bir teklif geldi. Londra ekibi, kadrosundaki yedi stoperden biri olan Eric Dier'i Kartal'a önerdi

. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in 29 yaşındaki oyuncuya onay vermediği öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery