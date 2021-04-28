Beşiktaş, Steven Caulker'ı transfer etmek istiyor

Kadrosunda stoper hattında Domagoj Vida, Welinton ve Francisco Montero'yu bulunduran Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Steven Caulker için harekete geçiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Steven Caulker'ı transfer etmek istiyor
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28 Nisan 2021 10:11
Steven Caulker
Steven Caulker
Alanyaspor
Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde. Kartal, yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi de yapacak. Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor. Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.

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