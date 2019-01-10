Beşiktaş Stefan Simic'i de listesine aldı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun transfer çalışmaları için gittikleri İtalya'da Stefan Simic için de görüşmede bulundukları öğrenildiSiyah beyazlıların, 1.5 yıllığına kiralamak istedikleri 23 yaşındaki Çek futbolcunun kulübü Milan'la pazarlık masasına oturduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.Vida'nın satılma ihtimali, sağ bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Simic'i Beşiktaş için cazip hale getiriyor. Siyahbeyazlılar Simic'in yanı sıra Bereszynski ve Castange ile de ilgileniyor.