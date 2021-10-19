Beşiktaş, Sporting'i kanatlardan vurmak istiyor

Beşiktaş, Sporting'i mağlup edip gruptaki şansını sürdürmek için sahada...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sporting'i kanatlardan vurmak istiyor
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19 Ekim 2021 08:49
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş en kritik sınavlarından birine çıkıyor. Geride kalan 2 haftada 0 puanda kalan Kara Kartal, bugün sahasında Sporting'i 19.45'te konuk edecek. Siyah-beyazlılar 3 puanla tanışarak gruptan çıkma ümitlerini devam ettirmek istiyor. Portekiz takımlarıyla Avrupa'da 16 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu maçlarda beklediğini bulamadı. 3 kez kazanan Beşiktaş, 7 defa yenildi, 6 maçta berabere kaldı.

KANATTAN VURACAKLAR

Portekiz kulübünün maçlarının analizini yardımcı antrenör Murat Kaytaz yaparken teknik heyet de oyuncularına detaylı raporlara göre hazırlıklarını yaptırdı. Sporting'in savunmadaki etkili oyununun altı çizilen analizler sonrasında bu etkiyi kırmak adına Pjanic-Alex ikilisi beraber kullanılacak. Merkezde takımı yönetecek olan Pjanic'e kanatlarda ise Ghezzal ve Larin destek olacak. Sergen Yalçın, planlarını tamamen hücum üzerine yaparken tüm takıma da bunu aşıladı. 

 

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