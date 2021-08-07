Beşiktaş, sponsor desteğiyle Ghezzal'ı bitirme peşinde

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal transferinde peşin ödeme sıkıntısı olduğu öğrenildi.

Haber; Sabah
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Beşiktaş, sponsor desteğiyle Ghezzal'ı bitirme peşinde
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07 Ağustos 2021 10:45
Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal'da sürecin uzamasının sebebi peşin para... Leicester City, 3 milyon Euro'luk bonservisin 2 milyon Euro'sunu peşin istedi ve geri adım atmadı.

Siyah-beyazlı yönetim ise bu transfere kaynak oluşturmak adına yaptığı sponsorluk görüşmelerinde sona geldi. Önümüzdeki günlerde bir online alışveriş platformuyla yapılacak anlaşmadan 15 milyon TL gelir elde edecek olan Beşiktaş, bu parayı doğrudan Ghezzal'ın bonservisine kullanılacak.

Sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3+1 yıllığına el sıkışılan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun, önümüzdeki hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor.




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