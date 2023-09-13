Beşiktaş sözleşmeyi uzattı: Gedson

Beşiktaş, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
"GURUR VERİCİ BİR ŞEY"
Gedson Fernandes, Beşiktaş ile sözleşme uzatmasının ardından "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım." dedi.
TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI
24 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur." diye devam etti.
TARAFTARA MESAJ
Gedson Fernandes son olarak, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak." sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 45 maça çıkan Gedson Fernandes, 4 gol attı ve 9 asist yaptı.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
"GURUR VERİCİ BİR ŞEY"
Gedson Fernandes, Beşiktaş ile sözleşme uzatmasının ardından "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım." dedi.
TRABZONSPOR MAÇI AÇIKLAMASI
24 yaşındaki futbolcu, sözlerine, "Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur." diye devam etti.
TARAFTARA MESAJ
Gedson Fernandes son olarak, "Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak." sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş forması altında 45 maça çıkan Gedson Fernandes, 4 gol attı ve 9 asist yaptı.