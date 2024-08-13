Beşiktaş sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş, 19 yaşındaki genç futbolcusu Fahri Kerem Ay'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

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Beşiktaş sözleşmesini uzattı!
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13 Ağustos 2024 14:36
Son güncelleme 13 Ağustos 2024 14:41
Beşiktaş, genç futbolcusu Fahri Kerem Ay'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan genç futbolcumuz Fahri Kerem Ay'ın sözleşmesi, 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Fahri Kerem Ay'a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Erdemli altyapısından Beşiktaş'a transfer olan 19 yaşındaki genç yetenek 2 kez A Takım forması giydi. Beşiktaş U19 takımıyla toplamda 45 maça çıkan Fahri, 7 gol ve 1 asist yaptı.

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