Beşiktaş son dönemde derbi kaybetmiyor

Fenerbahçe ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son dönemdeki derbi performansıyla dikkat çekiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş son dönemde derbi kaybetmiyor
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20 Aralık 2021 01:25
Beşiktaş son dönemde derbi maçta yenilmeme geleneğini Fenerbahçe maçında da sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'nın yanı sıra teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 26 derbi maçına çıktı.

Söz konusu 7 sezondaki 26 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 8. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 6 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

Bu sezonun ilk derbi maçında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 2 derbi maçında 4 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca Fenerbahçe'ye son 4 maçta mağlup olmadı. Bu sezon rakibiyle berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmaları 4-3'lük galibiyet ve 1-1 beraberlikle tamamladı.

2019-2020 sezonunda ikinci yarısında rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarıdaki derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmişti.

Önder Karaveli yönetiminde 4 puan

Beşiktaş, 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetimindeki 2 maçta 4 puan topladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından görev verilen Karaveli yönetiminde geçen hafta Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 17. haftada ise derbide Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Son 7 maç 6. puan kaybı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altıncı kez puan kaybı yaşadı.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

Kalesini yine kapatamadı

Beşiktaş ligde üst üste 13. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezonun ilk 4 maçında iyi savunma yaparak rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı takım, söz konusu 13 maçta toplam 26 golü kalesinde gördü.


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