Beşiktaş, son deplasmanına İzmir'de çıktı

Beşiktaş, bu sezonun son deplasman maçına İzmir'de Göztepe karşısında çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, son deplasmanına İzmir'de çıktı
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15 Mayıs 2022 16:15
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, geçen sezon şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda bu sezonki son deplasman maçına çıktı.

Geçen sezonun son haftasında rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda 15 Mayıs 2021'de 2-1 mağlup ederek şampiyon olan siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonun son dış saha maçını da 15 Mayıs'ta aynı statta ve aynı rakibine karşı oynadı.

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