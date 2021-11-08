Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, devamında tam bir hayal kırıklığı yaşadı.



Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 8 maçın hiçbirinde kalesini rakip forvetlere kapatamadı ve ağlarında 15 gol gördü. Bunların 4'ü savunma hatalarından kaynaklandı. Hücumda da işler istenilen gibi gitmedi. Siyah-beyazlı ekip girdiği pozisyonların sadece %17'sini golle sonuçlandırabildi.



Ceza sahası içerisinde 106 kez gol girişiminde bulunan Kara Kartal, bunların sadece 16'sında ağları sarstı.



Ceza sahası dışından ise 68 denemede 5 kez fileleri havalandırdı. Teknik heyet ve yönetim, oyunun iki yönünde yaşanan zafiyeti yapılacak transferlerle gidermeyi planlıyor.



