Beşiktaş, son 5 maçta üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta üçüncü kez puan kaybetti.



Söz konusu dönemde Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.



Evinde 3 maç sonra puan kaybetti



Beşiktaş, evinde 3 maç sonra puan kaybına engel olamadı.



Vodafone Park'ta geride kalan üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 0-0 beraberliği bozamadı.



Pjanic uzatmada krmızı kart gördü



Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.



Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Karşılaşmada iki pozisyonda penaltı bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrası hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.





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