Beşiktaş, son 3 maçta uçuşa geçti

Abdullah Avcı sonrası oturduğu teknik direktörlük koltuğunda Beşiktaş'a daha ofansif futbol oynatan Sergen Yalçın'ın bu anlayışı, saha içindeki istatistiklere de yansıdı. 0-0 berabere sonuçlanan Galatasaray derbisi hariç her maçta rakiplerine oyununu kabul ettiren Kartal, özellikle pandemi nedeniyle verilen 3 aylık ara sonrası oynadığı 3 karşılaşmada rakiplerine ezici bir üstünlük sağladı.



12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'de sırasıyla Fraport Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (5-1) ve İttifak Holding Konyaspor (3-0) ile karşılaşan Beşiktaş, 6 puan aldığı bu maçlarda rakiplerine adeta top göstermedi



Deplasmandaki kötü tabloyu da düzeltti



Siyah beyazlı takım, söz konusu 3 karşılaşmada topla oynamada ortalama yüzde 69.8'e ulaşırken, maç başı yüzde 91,7 isabetle 638 pas, 19 şut (6,6'sı isabetli), 26,6 orta ve 7,3 korner attı. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ta en olumlu değişim deplasmanlarda yaşandı.



Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 8 dış saha maçında sadece 3 kez kazanabilen Kartal, 4 galibiyet, 1 yenilgiyle 10 puan topladı. Avcı'nın ayrılmasından sonra oynadığı Göztepe deplasmanında da 2-1 mağlup olan Kartal, Sergen Yalçın'lı dönemdeki 5 dış saha maçında ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 10 puan toplandı.



