Beşiktaş, son 10 maçta Gençlerbirliği'ne üstünlük kurdu!

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 53'ünü Beşiktaş kazandı, Gençlerbirliği 8 kez galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, son 10 maçta Gençlerbirliği'ne üstünlük kurdu!
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03 Ekim 2020 15:50
Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 4 Ekim Cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Gençlerbirliği'nin deplasmanda bir galibiyeti var

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.



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