Beşiktaş Sompo Sigorta, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2020-2021 sezonunda FIBA Avrupa Kupası'na katılacak kulüpleri açıkladı.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye'den Beşiktaş Sompo Sigorta, gelecek sezon FIBA Avrupa Kupası'nda yer alacak.



FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 16 kulüp şu şekilde:



Kapfenberg Bulls (Avusturya), Borisfen (Belarus), Rilski Sportist (Bulgaristan), Körmend, Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan), Ironi Ness Ziona (İsrail), Pallacanestro Reggiana (İtalya), KK Mornar Bar (Karadağ), Heroes Den Bosch (Hollanda), BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya), CSU Sibiu, CSM Oradea (Romanya), Parma Basket (Rusya), Beşiktaş Sompo Sigarta (Türkiye), Kiev Basket, Prometey (Ukrayna)



Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarında yer alacak 12 kulüp ise bu turnuvaya katılamamaları durumunda FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyi seçtiğini duyurdu.



FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçememeleri halinde FIBA Avrupa Kupası'na katılacak takımlar ise şöyle:



Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Tsmoki-Minsk (Belarus), Balkan Botevgrad (Bulgaristan), Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi), Bakken Bears (Danimarka), London Lions (Büyük Britanya), Iraklis (Yunanistan), Donar (Hollanda), Anwil Wloclawek (Polonya), Sporting Clube de Portugal (Portekiz), Fribourg Olympic (İsviçre), Dnipro (Ukrayna)



FIBA Avrupa Kupası'nda gelecek sezonun kura çekimi, 18 Ağustos Salı günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak. Kulüp sayısındaki düşüş nedeniyle değiştirilen formata göre normal sezon, 3 veya 4'erli ekipten oluşacak 7 grupta oynanacak.



