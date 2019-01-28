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Beşiktaş Sompo Japan'ın misafiri Filou

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta maçında 29 Ocak Salı akşamı sahasında Belçika ekibi Filou ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Japan'ın misafiri Filou
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28 Ocak 2019 09:49
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde 29 Ocak Salı akşamı Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Belçika ekibi ise averajla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Japan, rakibiyle oynadığı ilk maçı deplasmanda 73-66 kazanmıştı.

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