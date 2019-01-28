Beşiktaş Sompo Japan'ın misafiri Filou

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde 29 Ocak Salı akşamı Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Belçika ekibi ise averajla 4. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Japan, rakibiyle oynadığı ilk maçı deplasmanda 73-66 kazanmıştı.
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BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, geride kalan 12 haftada 7 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Belçika ekibi ise averajla 4. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Sompo Japan, rakibiyle oynadığı ilk maçı deplasmanda 73-66 kazanmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın