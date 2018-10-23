Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Strasbourg

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın sahasında Fransa'nın SIG Strasbourg ekibi ile karşı karşıya gelecek.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grubun ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında ise sahasında Litvanya ekibi Neptunas'a 78-63 mağlup oldu.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grubun ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'u 78-70 yenen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında ise sahasında Litvanya ekibi Neptunas'a 78-63 mağlup oldu.