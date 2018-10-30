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Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan'da parkeye çıkacak

Siyah-beyazlı takım, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında 31 Ekim Çarşamba günü Promitheas Patras ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan'da parkeye çıkacak
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30 Ekim 2018 10:31
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında 31 Ekim Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a konuk olacak.

Dimitris Tofalos Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63 ve Strasbourg'a 78-71 mağlup oldu.

Promitheas Patras ise grubundaki 3 maçını da kazandı.

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