Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan'da parkeye çıkacak

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında 31 Ekim Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a konuk olacak.
Dimitris Tofalos Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63 ve Strasbourg'a 78-71 mağlup oldu.
Promitheas Patras ise grubundaki 3 maçını da kazandı.
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Dimitris Tofalos Arena'daki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Grubundaki ilk maçında medi Bayreuth'u 78-70 yenen Beşiktaş Sompo Japan, üst üste Neptunas Klaipeda'ya 78-63 ve Strasbourg'a 78-71 mağlup oldu.
Promitheas Patras ise grubundaki 3 maçını da kazandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın