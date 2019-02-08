Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in rakipleri belli oldu!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi.Kura çekiminde temsilcilerimizverakipleri de belli oldu., Fransa temsilcisiile eşleşirken, Almanya ekibiile karşılaşacak.Play-off'ta son 16 takımın mücadele edeceği turda ilk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final müsabakaları ise 26-27 Mart ve 2-3 Nisan'da oynanacak.Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamıştı.. Bir diğer temsilcimiz Banvit ise A Grubu'nda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 2. sırada kendisine yer edinmişti.