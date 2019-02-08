Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in rakipleri belli oldu!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi.
Kura çekiminde temsilcilerimiz Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in rakipleri de belli oldu.
Beşiktaş Sompo Japan, Fransa temsilcisi Nanterre ile eşleşirken Banvit, Almanya ekibi Brose Bamberg ile karşılaşacak.
Play-off'ta son 16 takımın mücadele edeceği turda ilk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final müsabakaları ise 26-27 Mart ve 2-3 Nisan'da oynanacak.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamıştı.. Bir diğer temsilcimiz Banvit ise A Grubu'nda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 2. sırada kendisine yer edinmişti.
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Kura çekiminde temsilcilerimiz Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit'in rakipleri de belli oldu.
Beşiktaş Sompo Japan, Fransa temsilcisi Nanterre ile eşleşirken Banvit, Almanya ekibi Brose Bamberg ile karşılaşacak.
Play-off'ta son 16 takımın mücadele edeceği turda ilk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final müsabakaları ise 26-27 Mart ve 2-3 Nisan'da oynanacak.
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamıştı.. Bir diğer temsilcimiz Banvit ise A Grubu'nda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 2. sırada kendisine yer edinmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın