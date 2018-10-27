Beşiktaş Sompo Japan İstanbul BBSK maçı canlı hangi kanalda saat kaçta?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 3'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



Bugün:



20.00 Bahçeşehir Koleji-Banvit (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



Yarın:



13.00 Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)



15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe (Şahinbey)



17.30 TOFAŞ-Galatasaray (TOFAŞ)



28 Ekim Pazar:



13.00 Pınar Karşıyaka-Afyon Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)



17.30 Anadolu Efes-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Sinan Erdem)



- Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



14.00 Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol (Servet Tazegül)



15.15 BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ankara)



16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)



17.00 İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Kocaeli Atatürk)



28 Ekim Pazar:



14.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)



15.15 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)



16.00 Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



14.00 Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi-Bandırma Kırmızı (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)



15.00 Ankara DSİ-Yalova Belediyespor (Mamak Belediyesi)



16.00 OGM Ormanspor-Düzce Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)



Yarın:



16.00 Karesispor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Kurtdereli)



17.00 Bursaspor-Petkimspor (Bursa Atatürk)



17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Manisa Atatürk)



17.00 Edirnespor-Artvin Belediyespor (Mimar Sinan)



28 Ekim Pazar:



17.00 Selçuklu Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)







- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.30 Nesibe Aydın-Akdeniz Üniversitesi (TOBB ETÜ)



14.00 Mersin Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)



15.00 A Koleji-Galatasaray Gelişim (Durugöl Recep Kara)



18.00 Bayraklı Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)



Yarın:



14.00 İstanbulgücü-Urla Belediyespor (Caferağa)



14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Yeni Artuklu)



17.00 Yalova VİP Gençlik-Elazığ İl Özel İdare (Yalova 90. Yıl)



28 Ekim Pazar:



14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (TOFAŞ)



Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 3'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 5. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:Bugün:20.00 Bahçeşehir Koleji-Banvit (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)Yarın:13.00 Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe (Şahinbey)17.30 TOFAŞ-Galatasaray (TOFAŞ)28 Ekim Pazar:13.00 Pınar Karşıyaka-Afyon Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)17.30 Anadolu Efes-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Sinan Erdem)Yarın:14.00 Çukurova Basketbol-Gündoğdu Adana Basketbol (Servet Tazegül)15.15 BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Ankara)16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)17.00 İzmit Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Kocaeli Atatürk)28 Ekim Pazar:14.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)15.15 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)16.00 Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)Bugün:14.00 Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi-Bandırma Kırmızı (Adalet Turan Spor ve Etkinlik Merkezi)15.00 Ankara DSİ-Yalova Belediyespor (Mamak Belediyesi)16.00 OGM Ormanspor-Düzce Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)Yarın:16.00 Karesispor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Kurtdereli)17.00 Bursaspor-Petkimspor (Bursa Atatürk)17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Manisa Atatürk)17.00 Edirnespor-Artvin Belediyespor (Mimar Sinan)28 Ekim Pazar:17.00 Selçuklu Basketbol-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)Bugün:13.30 Nesibe Aydın-Akdeniz Üniversitesi (TOBB ETÜ)14.00 Mersin Üniversitesi-Edremit Belediyesi Gürespor (Mersin Üniversitesi)15.00 A Koleji-Galatasaray Gelişim (Durugöl Recep Kara)18.00 Bayraklı Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)Yarın:14.00 İstanbulgücü-Urla Belediyespor (Caferağa)14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor Gelişim (Yeni Artuklu)17.00 Yalova VİP Gençlik-Elazığ İl Özel İdare (Yalova 90. Yıl)28 Ekim Pazar:14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (TOFAŞ)

Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul BBSK maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul BBSK karşı karşıya gelecek.. Ligin 4. haftasında oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-İstanbul BBSK maçı naklen yayınlanacak.27 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakBeşiktaş Sompo Japan-İstanbul BBSK maçı 27 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.