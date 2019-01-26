Beşiktaş Sompo Japan Fenerbahçe Beko hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe(basketbol) maçı saat kaçta?

Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
. Ligin 16. haftasında oynanacak Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko maçı naklen yayınlanacak.
26 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'den oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak
Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Beko maçı 26 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın Beşiktaş Sompo
Japan ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Sompo
Japan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.
İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.
Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında yarın derbide karşılaşacağı Beşiktaş Sompo Japan'a karşı son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.
Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş Sompo
Japan'a galibiyet sevinci yaşatmadı.
Söz konusu 6 yılda oynanan 15 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi. - Ligde 7 yıldır kaybetmiyor
Fenerbahçe Beko, rakibine ligde ise 7 yıldır maç kaybetmiyor.
Beşiktaş Sompo
Japan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 17 lig maçını da kazandı. - Obradovic'in Beşiktaş yenilgisi yok
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.
Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.