Beşiktaş Sompo Japan Fenerbahçe Beko hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe(basketbol) maçı saat kaçta?

Sompo Japan ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.



Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş Sompo Japan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.



İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk haftasında yarın BeşiktaşJapan ile Fenerbahçe Beko karşılaşacak.BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak 16. hafta mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.Ligin ilk yarısında 8 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan BeşiktaşJapan, puan cetvelinde averajla 6. sırada bulunuyor.İlk yarıyı 12 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe Beko ise liderlik koltuğunda oturuyor.İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 78-73 kazanmıştı.

Sompo

Sompo

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6 yılda oynadığı resmi maçları kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra BeşiktaşJapan'a galibiyet sevinci yaşatmadı.Söz konusu 6 yılda oynanan 15 resmi maçı da Fenerbahçe galip bitirdi.Fenerbahçe Beko, rakibine ligde ise 7 yıldır maç kaybetmiyor.BeşiktaşJapan karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 17 lig maçını da kazandı.Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.