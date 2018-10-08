  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Beşiktaş Sompo Japan, Avrupa'da galibiyet peşinde

Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 9 Ekim Salı akşamı Almanya temsilcisi Medi Bayreuth'a konuk olacak.

Kaynak: AA
Beşiktaş Sompo Japan, Avrupa'da galibiyet peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2018 14:39
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 9 Ekim Salı akşamı Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek grup mücadelesine iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için