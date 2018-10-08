Beşiktaş Sompo Japan, Avrupa'da galibiyet peşinde

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 9 Ekim Salı akşamı Almanya temsilcisi Medi Bayreuth ile karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek grup mücadelesine iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
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Almanya'nın Bayreuth kasabasındaki Oberfranken Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, rakibini mağlup ederek grup mücadelesine iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın