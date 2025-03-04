Üst üste gelen galibiyetlerden ve futbolcuların ortaya koydukları oyundan sonra Beşiktaş camiası hocalarının ve takımın arkasında kenetlendi.
Artık siyah-beyazlı taraftarlar kulüpte yanlış işler ve çatlak sesler istemiyor. Yeni sezonda takımdan şampiyonluk bekliyor.
Joao Mario, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ve Felix Udokhai'nin artan performansları sevindirirken, Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç yetenekler "sezona hazır olacağız" mesajları veriyor.
ŞAMPİYONLUK AKARETLERDEN GEÇER
Süper Lig'in zirvesinde rüzgâr artık sert esiyor. Üçüncülük yarışında Samsunspor'a göz dağı veren Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinde de stres giderek artıyor. Namağlup lider iki haftadır puan kaybediyor. Bu zorlu yarışta Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile maçlarının olması siyah-beyazlı takımın önemini daha etkili hale getiriyor. Şampiyonluk yarışının düğümünü Akaretler'de ikamet eden Beşiktaş Kulübü çözecek. Fakat Beşiktaş eski Beşiktaş değil, puanlar gagasında ve performans olarak çok ama çok yükseklerde.
GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATIYOR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yeni kadro yapılanması sorumlusu Eduardo Graf ile sıkı bir mesai içerisine girdi.
Başkan Adalı her gün tesislere giderek Norveçli çalıştırıcı ile gelecek yılın planlamasını konuşurken futbolcularla da yakından ilgileniyor. Yeni scout Graf'ın elindeki oyuncu portföyünü de inceleyen Serdal Adalı, yaz transfer döneminde nokta atışı transferler yaparak taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.
Beşiktaş Solskjaer ile yüksekten uçuyor
Beşiktaş'ı zirveye taşıyan Ole Gunnar Solskjaer, siyah beyazlıların günlüğünü yeniden yazmaya başladı.
Son güncelleme 04 Mart 2025 10:24
Üst üste gelen galibiyetlerden ve futbolcuların ortaya koydukları oyundan sonra Beşiktaş camiası hocalarının ve takımın arkasında kenetlendi.
- 11:55 Meyers Leonard emekli oldu
- 11:54 NBA'den Ty Jerome'a 25 bin dolar para cezası
- 11:54 Kerr: "Stepsler çalınsa, NBA'in kalitesi artacak"
- 11:53 Irving, diz burkulmasına rağmen faul atışlarını soktu!
- 11:53 Galatasaray'da Fernando Muslera sevindirdi
- 11:45 Fenerbahçe taraftarın yüzünü Borsa'da güldürdü
- 11:41 Galatasaray'daki düşüşün 7 sebebi!
- 11:29 Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
- 11:27 Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program
- 11:16 Emirhan Topçu: "Kartal gibi uçacağım"
- 11:16 Beşiktaş, Eurocup'ta çeyrek final bileti için sahada
- 11:05 Ciro Immobile golü unuttu
- 11:01 THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı başlıyor
- 10:50 Fenerbahçe ve Vakıfbank, Avrupa'da kozlarını paylaşacak
- 10:38 Mario Lemina'dan olumlu etki
- 10:34 Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
- 10:28 Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı
- 10:25 Beşiktaş'ta gönül birliği!
- 10:18 Trabzonspor'un gençleri, Avrupa'da tarih yazmak istiyor
- 10:16 Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu
- 10:05 Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi
- 10:04 Beşiktaş Solskjaer ile yüksekten uçuyor
- 10:03 Yapay zekanın Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:57 Galatasaray, Unicaja'ya ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor
- 09:51 Galatasaray'da puanlar Osimhen'den
- 09:41 Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!
- 09:39 Fenerbahçe için Rangers karşısında tarihe geçme fırsatı
- 09:30 Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
- 09:28 Dusan Tadic her zaman zirve formunda!
- 09:24 Gedson Fernandes'e Avrupa kancası!
- 09:12 Türk Telekom'un hedefi çeyrek final
- 09:02 Galatasaray'da 32 milyon Euro'luk fiyasko
- 08:51 Oğuz Aydın'dan Ferdi Kadıoğlu etkisi!
- 08:51 Beşiktaş'ta Arthur Masuaku gelişmesi!
- 08:44 Yeni joker Mert Müldür
- 08:39 Julio Cesar: "Mourinho bir dahidir!"
- 08:34 Benfica'dan Beşiktaş'a Schjelderup cevabı!
- 08:32 Dursun Özbek'ten Kemerburgaz'a çıkarma
- 08:23 Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"
- 08:16 Galatasaray'da Erden Timur aranıyor!
- 08:06 Fenerbahçe'de her şeyi değiştiren karar!
- 01:18 FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
- 01:16 Jasikevicius: "İkinci yarıda daha iyiydik"
- 00:41 Fenerbahçe, erteleme maçında kazandı!
- 00:40 Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
- 00:09 Thomas Reis: "İnancı hiçbir zaman kaybetmedik"
- 00:02 Stanimir Stoilov: "Büyük hayal kırıklığı yaşyorum"
- 00:00 Galatasaray'dan 710 Milyon TL kar!
- 23:47 İşte 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
- 23:44 Çağdaş Atan: "Hedefimiz ilk 4'ü, en kötü ilk 5'i yakalamak"
- 23:39 İşte Süper Lig'de son durum!
- 23:27 Villarreal-Espanyol mücadelesi sel riski nedeniyle ertelendi!
- 23:19 İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"
- 22:55 Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
- 22:55 Sivasspor, Ömer Erdoğan ile istediğini bulamadı!
- 22:36 Kocaelispor evinde takıldı!
- 22:35 Samsunspor puanı 90+3'te aldı!
- 22:25 Başakşehir'e tek gol yetti!
- 21:48 Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
- 21:33 Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
Onana, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor!
Milan'da Reijnders'a yeni sözleşme!
Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
Milan'ın gözü Xavi Hernandez'de
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
-
2
İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"
-
3
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
-
4
Julio Cesar: "Mourinho bir dahidir!"
-
5
Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"
-
6
Yusuf Akçiçek için geliyorlar!
-
7
Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
-
8
Souness'tan Fenerbahçe için açıklama!
-
9
Galatasaray'dan 710 Milyon TL kar!
-
10
Fenerbahçe, erteleme maçında kazandı!