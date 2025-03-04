Beşiktaş Solskjaer ile yüksekten uçuyor

Üst üste gelen galibiyetlerden ve futbolcuların ortaya koydukları oyundan sonra Beşiktaş camiası hocalarının ve takımın arkasında kenetlendi.



Artık siyah-beyazlı taraftarlar kulüpte yanlış işler ve çatlak sesler istemiyor. Yeni sezonda takımdan şampiyonluk bekliyor.



Joao Mario, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ve Felix Udokhai'nin artan performansları sevindirirken, Keny Arroyo ve Elan Ricardo gibi genç yetenekler "sezona hazır olacağız" mesajları veriyor.



ŞAMPİYONLUK AKARETLERDEN GEÇER



Süper Lig'in zirvesinde rüzgâr artık sert esiyor. Üçüncülük yarışında Samsunspor'a göz dağı veren Beşiktaş'ın ezeli rakiplerinde de stres giderek artıyor. Namağlup lider iki haftadır puan kaybediyor. Bu zorlu yarışta Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile maçlarının olması siyah-beyazlı takımın önemini daha etkili hale getiriyor. Şampiyonluk yarışının düğümünü Akaretler'de ikamet eden Beşiktaş Kulübü çözecek. Fakat Beşiktaş eski Beşiktaş değil, puanlar gagasında ve performans olarak çok ama çok yükseklerde.



GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATIYOR



Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Beşiktaş ile yatıyor, Beşiktaş ile kalkıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yeni kadro yapılanması sorumlusu Eduardo Graf ile sıkı bir mesai içerisine girdi.



Başkan Adalı her gün tesislere giderek Norveçli çalıştırıcı ile gelecek yılın planlamasını konuşurken futbolcularla da yakından ilgileniyor. Yeni scout Graf'ın elindeki oyuncu portföyünü de inceleyen Serdal Adalı, yaz transfer döneminde nokta atışı transferler yaparak taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.



