Beşiktaş, Sobhi için pazarlıklara devam ediyor

Beşiktaş'ın Ramadan Sobhi için yaptığı teklif kulübü Pyramids tarafından kabul edilmedi. Pazarlıklar sürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sobhi için pazarlıklara devam ediyor
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10 Haziran 2022 12:56
Beşiktaş, Ramadan Sobhi için Pyramids ile pazarlıklara başladı.

Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile görüşen Beşiktaş , ilk etapta 2.5 milyon Euro'luk bir öneride bulunmuştu.

Yapılan görüşmeler doğrultusunda 25 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı kulübe gelmek istese de kulübünün teklife sıcak bakmadığı bildirildi.

Pyramids'in teklifi yetersiz bulduğu öne sürüldü.



VALERIEN ISMAEL ONAYLADI

Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. 

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