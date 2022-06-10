Beşiktaş, Sobhi için pazarlıklara devam ediyor

VALERIEN ISMAEL ONAYLADI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş, Ramadan Sobhi için Pyramids ile pazarlıklara başladı.Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile görüşen Beşiktaş , ilk etapta 2.5 milyon Euro'luk bir öneride bulunmuştu.Yapılan görüşmeler doğrultusunda 25 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı kulübe gelmek istese de kulübünün teklife sıcak bakmadığı bildirildi.Pyramids'in teklifi yetersiz bulduğu öne sürüldü.Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti.Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.