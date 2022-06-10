Beşiktaş, Sobhi için pazarlıklara devam ediyor

Beşiktaş, Ramadan Sobhi için Pyramids ile pazarlıklara başladı.
Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile görüşen Beşiktaş , ilk etapta 2.5 milyon Euro'luk bir öneride bulunmuştu.
Yapılan görüşmeler doğrultusunda 25 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı kulübe gelmek istese de kulübünün teklife sıcak bakmadığı bildirildi.
Pyramids'in teklifi yetersiz bulduğu öne sürüldü.
VALERIEN ISMAEL ONAYLADI
Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.
Mısır Ligi ekiplerinden Pyramids'in formasını giyen Ramadan Sobhi ile görüşen Beşiktaş , ilk etapta 2.5 milyon Euro'luk bir öneride bulunmuştu.
Yapılan görüşmeler doğrultusunda 25 yaşındaki futbolcu Siyah-Beyazlı kulübe gelmek istese de kulübünün teklife sıcak bakmadığı bildirildi.
Pyramids'in teklifi yetersiz bulduğu öne sürüldü.
VALERIEN ISMAEL ONAYLADI
Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.