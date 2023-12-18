Beşiktaş, Slovenya'da galibiyet arıyor

Beşiktaş Emlakjet, salı günü Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'nın konuğu olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, Slovenya'da galibiyet arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2023 14:50
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde salı günü deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.

Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.

Oynadığı 11 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Cedevita Olimpija ise son sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının üçüncü haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 73-66 mağlup etmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery