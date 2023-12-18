Beşiktaş, Slovenya'da galibiyet arıyor

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde salı günü deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.



Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.



Grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.



Oynadığı 11 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Cedevita Olimpija ise son sırada yer alıyor.



İki ekip grup maçlarının üçüncü haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 73-66 mağlup etmişti.





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