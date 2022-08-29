Beşiktaş - Sivasspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Muleka, Alli, N'Koudou, WeghorstAli, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N'Jie, Charisis, Hakan, Gradel, YatabareBeşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak.Siyah-beyazlı takıma transferi büyük ses getiren Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler.Kerem Atakan Kesgin karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımı Sivasspor'a rakip olacak. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı.Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan karşılaşmada görev yapabilecek.Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken genç oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.