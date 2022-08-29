Beşiktaş Sivasspor izle canlı yayın linki

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Beşiktaş'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Rachid Ghezzal Alanyaspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sonrasında üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcunun durumu merak konusu oldu. Valerien Ismael, Sivasspor maçı öncesinde Ghezzal ile ilgili kararını verdi. Karagümrük karşısında takımını yalnız bırakan siyah-beyazlı futbolcunun soğuk algınlığı nedeniyle çalışmalara katılmadığı ifade edilmişti. Beşiktaş teknik heyeti Sivasspor maçında Ghezzal'ı riske etmek istemiyor. Cezayirli futbolcu bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmeyecek. Ayrıca sakatlığı devam Atiba da maç kadrosunda olmayacak. Valerien Ismael'in saha içindeki liderlerinden olan Ghezzal, bu sezon Kayserispor maçında ilk golünü atmıştı. Ghezzal Alanyaspor ile oynanan ve 3-3 biten maçta ise 1 gol 1 asistlik performansıyla öne çıkan isim oldu. Ghezzal, geçen sezon ise 43 maçta 5 gol 7 asist üretti.
Valerien Ismael ilkin peşinde
Beşiktaş, Sivasspor ile Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael, Beşiktaş'ta bir ilki yaşamak istiyor. Takımın başına geçtiği günden beri üst üste 2 galibiyet alamayan Fransız çalıştırıcı, Sivaspor'a karşı bu şanssızlığını kırmayı amaçlıyor. Beşiktaş ile şu ana kadar 11 lig maçına çıkan Valerien Ismael, tek yenilgisini Kasımpaşa'ya karşı 3-0 ile almıştı. Ismael'in 5 galibiyet ve 5 de beraberliği bulunuyor.
Beşiktaş - Sivasspor maçı kapalı gişe!
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Sivasspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar zorlu maça yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park, kapalı gişe olacak. Karagümrük maçını dolu tribünlere karşı oynayan Beşiktaş'ta Sivasspor biletlerine yoğun ilgi vardı. Karşılaşmanın biletlerinin tamamen tükendiği belirtildi. Beşiktaş, kombine bilet satışlarında ise 20 binin üzerine çıkmıştı. Kartal Yuvası, Zafer Haftası nedeniyle anlamlı bir kampanya başlattı. Siyah-beyazlı taraftarlar, Zafer Haftası boyunca satın alacakları Beşiktaş formalarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasını ücretsiz olarak bastırabilecekler.
Attila Gökçe'den Dele Alli analizi: "Kahraman..."
Spor yazarı ve yorumcusu Attila Gökçe, Beşiktaş'ın transfer ederek dünya çapında ses getirdiği Dele Alli ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. TRT Spor'da Dele Alli transferini yorumlayan Gökçe, Beşiktaş'ın Dele Alli için büyük bir şans olduğunu ifade etti. İngiliz futbolcunun Premier Lig'de kahraman olarak sayılan isimlerden biri olduğunu belirten Gökçe, "Tottenham'a geldiği zaman oynadığı maçlar, attığı goller ve yaptığı asistlerle gerçekten büyük bir lider durumuna geldi. Fakat sonradan teknik direktörün değişmesiyle hayal kırıklığı yarattı. Herkesin söylediği şey şu; içindeki futbol oynama isteği kayboldu. Everton'a verdiler. Everton'dan da kiralık ücret ödenmeden Beşiktaş'a. Ben bunun bir macera olduğunu yazdım. Ama geldiğine göre Beşiktaşlı yöneticiler o sorumluluğu taşıdığına göre Dele Alli lige renk katan kahramanlardan biri de olabilir, Beşiktaş'a güç verebilir. Ya da hayal kırıklığı devam eder" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın yıldız oyuncu için şans olduğunu vurgulayan Gökçe, "Sportif anlamda böyle bir sporcunun bu şekilde tükenmesini arzu etmem. Beşiktaş onun için çok büyük bir şans. Ama belki Dele Alli de Beşiktaş için şans. Cenk Tosun'la en azından 6 ay antrenman Everton'da. O yüzden bir tanışıklıkları var. Cenk Tosun'un yeni arkadaşlarını takıma kaynaştırmak için önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
Josef de Souza'nın dönüş maçı belli oldu
Beşiktaş'ta orta sahanın en önemli isimlerinden Josef de Souza sahalara dönmek için artık geri sayıma geçti. Avusturya kampında sakatlanan ve 20 Temmuz'da sağ dizinden menisküs ameliyatı geçiren Brezilyalı futbolcunun ne zaman sahalara döneceği belli oldu. Çalışmalarını bir süredir takımdan ayrı sürdüren Josef'in fiziksel açıdan iyi duruma geldiği ifade edildi. Deneyimli futbolcu herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda bu hafta takımla çalışmalara başlayabilecek. Teknik Direktör Valerien Ismael kendisini tamamen hazır hissetmesi halinde Josef'i Ankaragücü maçının kadrosuna alacak. Bu arada Atiba Hutchinson'un tedavi süreci ise devam ediyor. Kanadalı futbolcunun bir süre daha takımdan ayrı çalışacağı kaydedildi.
Valerien Ismael'in Sivasspor planı!
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael'in Sivasspor maçındaki planı belli oldu. Ismael, oyuncularına bu maç öncesinde 'disiplin' uyarısı yaptı. Fransız çalıştırıcı, "Hücuma çıkışlarda hızlı ve yerden paslar yapacağız. Topun sizde kalmasını sağlayacaksınız. Rakibe üstünlüğünüzü hissettirin" ifadelerini kullandı. Çalışmalar sırasında kanat ataklarına ağırlık veren İsmael, bul bölgedeki oyunculara "Ortaları sert şekilde kesin" talimatı verirken, orta sahada görev yapacak isimlere de ceza alanına akın etmeleri uyarılarında bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımız önünde kayıp istemiyorum. 90 dakika boyunca mücadeleden kopmak yok. Skor ne olursa olsun disiplini bırakmayacaksınız" dedi.
Beşiktaş Sivasspor maçı öncesi son durum
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Haftanın kapanış maçı, Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Serkan Tokat oturacak. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, 7 puanla 5. sırada yer alırken, ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan ve 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti bulunan Sivasspor ise 2 puanla 15. basamakta bulunuyor.
Eksikler
Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal ise riske edilmeyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferleri Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı taraftarlarla ilk kez buluşacak. Siyah-beyazlı takıma transferi büyük ses getiren Dele Alli ve Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor maçında oynamaları halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla mücadele edecekler. MKerem Atakan Kesgin karşılaşmada forma giymesi halinde eski takımı Sivasspor'a rakip olacak. Siyah-beyazlı oyuncu bu sezon Sivasspor'la biri Süper Kupa, biri Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada görev almıştı.
Emrecan Uzunhan dönüyor
Corendon Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı takımın yeni transferi Emrecan Uzunhan karşılaşmada görev yapabilecek. Cezasını Fatih Karagümrük maçında çeken genç oyuncu, teknik direktör Valerien Ismael'in forma vermesi halinde mücadelede oynayabilecek.
Dele Alli için çalacak şarkı
Beşiktaş'ın bu sezonki flaş transferlerinden Dele Alli için statta çalınacak şarkı belli oldu. Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde ses kontrolü yaparken, "Delalım" şarkısının çaldığı onlar sosyal medyada çok konuşuldu. Gelen tepkilerin ardından şarkının değiştirilmesine karar verildi. Siyah-beyazlıların Tottenham'dan kiraladığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Willy William'dan Ego şarkısı seçildi. Dele Alli'nin gol atması halinde statta bu şarkı çalacak.