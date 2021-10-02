Beşiktaş Sivasspor izle, Beşiktaş Sivasspor CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi olarak Arda Kardeşler görev yapacak. Beşiktaş - Sivasspor maçını beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.



Beşiktaş'ta Adana Demirspor ve Ajax maçlarını boş geçen Michy Batshuayi, doğum gününde Sivasspor filelerini havalandırarak gol sevinci yaşamak istiyor.https://t.co/n8vfCc7Te0



— Sporx (@sporx) October 2, 2021

Sergen Yalçın: "Sivasspor maçında da Ajax karşısındaki hırsı bekliyorum."https://t.co/GYGBOMpf3p



— Sporx (@sporx) October 2, 2021

Ligde oynadığı son maçta Altay'a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kırmızı-beyazlı ekip ligdeki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.