Beşiktaş Sivasspor izle, Beşiktaş Sivasspor CANLI İZLE

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu. Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Beşiktaş'ta pazartesi günkü karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Annesinin vefatı nedeniyle Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da pazartesi günkü mücadelede oynayamayacak. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

🧐 Beşiktaş'ta, Ankaragücü maçında açılan kaşı ciddi biçimde şişen Cyle Larin'in görmekte güçlük çektiği ortaya çıktı. Sergen Yalçın durumu bugün netleşecek Larin'in yetişmemesi halinde Sivasspor'a karşı Güven Yalçın'a 11'de forma verecek

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— Sporx (@sporx) December 28, 2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, karşılaşma için kadroda yer alabilecek.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyememişti.

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, pazartesi günkü karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasındaki rakibi Demir Grup Sivasspor ile pazartesi günü 29. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon oynanan maçlarda rakibine deplasmanda 3-0, evinde 2-1 mağlup oldu.

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 5 kez yenebildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta oynanan maçlarda Beşiktaş'a 2-1'lik skorlarla üstünlük sağladı.



Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.



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