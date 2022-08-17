Beşiktaş, Sivasspor ile anlaştı; Kerem Atakan Kesgin

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Demir Grup Sivasspor'la anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Sivasspor ile anlaştı; Kerem Atakan Kesgin
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17 Ağustos 2022 17:46
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Kerem Atakan Kesgin'in transferinde sona gelindi.

A Spor'un haberine göre;, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Sivasspor'la mali şartlarda 1.5 milyon euro karşılığı anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Sivasspor'un 21 yaşındaki oyuncunun yerine takviye yaptıkan sonra resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

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Beşiktaş, transfer döneminde şu ana kadar Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku'yu kadrosuna katmıştı. 




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