Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.



Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 41 puanla 6. sırada bulunuyor.



Yaptığı 26 maçta 34 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise 12. sırada yer alıyor.



- Deplasmanda sadece 2 kez kazanabildi



Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.



Rakiplerine 13 kez konuk olan siyah-beyazlı takım, sadece 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Dış sahada 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 12 puan elde edebildi.



- Son 7 maçta mağlup olmadı



Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.



Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı.



- Oynadığı son 6 maçta 2 gol yedi



Siyah-beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü.



Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarını 1-1'lik skorlarla tamamlayan Beşiktaş; Gaziantep FK (1-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (0-0) ve Altay (1-0) maçlarında gol yemedi.



- Batshuayi oynayabilecek



Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.



Batshuayi cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti.



- Rosier hazır



Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier, takımla çalışmalara başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Rosier, ligdeki Altay ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da görev alamamıştı.



Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.



- Alex Teixeira kart ceza sınırında



Siyah-beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Alex Teixeira, yarınki karşılaşmada sarı kart gördüğü takdirde 28. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.



Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Larin ve Rıdvan Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.









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