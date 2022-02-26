Beşiktaş Sivas deplasmanından 3 puan çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oldu.



Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 3-2'lik skorla kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Teixeira'nın asistinde ve 72. dakikada ise penaltıdan Batshuayi, 43. dakikada ise Ghezzal kaydetti. Sivasspor'un gollerini ise 26'da Yatabare ve 86'da penaltıdan Fajr kaydetti.



Beşiktaş bu sonuçla bu sezon 3. kez üst üste 2 hafta galip geldi ve Süper Lig'de 44 puana yükselerek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Demir Grup Sivasspor ise geçen haftaki Karagümrük mağlubiyetinin ardından bu hafta da mağlup oldu ve 34 puanda kaldı.



İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Önder Karaveli, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.



Beşiktaş'ta Kerem Kalafat, Vida, Josef ve Güven Yalçın'ın yerine Roiser, Atiba, Montero ve Batshuayi görev yaptı.



Siyah-beyazlı takım, sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan Karaman, Batshuayi 11'i ile çıktı.



BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI



Dakikalar 12'yi gösterdiğinde Rachid Ghezzal sağdan hızla topu getirdi. Son çizgiye inen yıldız oyuncu topu içeri çevirdi. Kale sahasının önünde Atiba'nın önünde kalan topu Alex Teixeira Batshuayi'ye çıkardı. Batshuayi sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla direk dibinden topu ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş öne geçti.



SİVASSPOR ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI



Sivasspor, golü yedikten sonra Beşiktaş kalesine yüklenmeye başladı, önce 23. dakikada Hakan Arslan, sol kanattan yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşunda bomboş durumda topu dışarı attı. 26. dakikaya gelindiğinde Yatabare, Uğur Çiftçi'nin ortasında topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi.



GHEZZAL'DAN PARMAK ISIRTAN PERFORMANS



Maça eşitliğin gelmesinin ardından Beşiktaş'ı hücum anlamında ayakta tutan isim Ghezzal oldu ve önce 36. dakikada Welinton'un direkten dönen kafa vuruşunda korneri kullanan isim oldu. 43. dakikada ise Umut Meraş'ın ortasında Ghezzal, geriden gelerek kafa vuruşunu yaptı ve skoru yeniden Beşiktaş lehine çevirerek ilk yarıyı Beşiktaş'ın 2-1 önde tamamlamasını sağladı.



BEŞİKTAŞ VAR'DAN PENALTI KAZANDI



İkinci yarıya Sivasspor hızlı başlamak istedi ancak Beşiktaş rakibinin ataklarını başlamadan keserek kalesini korumayı başardı. Topu daha çok ayağında tutan Beşiktaş, dakikalar 74'ü gösterdiğinde penaltı kazandı.



Güven'in soldan getirdiği topta Fajr'ın eline çarpan top nedeniyle hakem Sarper Barış Saka VAR'da pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. Belçikalı golcü Batshuayi penaltıda topun başına geçti ve skoru 3-1 yapan isim oldu.



BU KEZ SİVASSPOR'A VAR'DAN PENALTI



Maçta Sivasspor son umutlarını kullanırken dakikalar 85'i gösterdiğinde ev sahibi ekip penaltı kazandı.



Sağ kanattan yapılan ortada top Josef'in eline çarptı. Sarper Barış Saka VAR'a giderek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Fayçal Fajr'ın golüyle maç 3-2'ye geldi.



ERSİN DESTANOĞLU 90+7'DE İPTEN ALDI



Maçta 90+7. dakikaya gelindiğinde Sivasspor'un kritik pozisyonunda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. Kayode'nin sağdan gelen ortaya uzak mesafeli kafa vuruşunda Ersin Destanoğlu, iki direğin birleştiği noktaya doğru giden topu kornere çelerek mutlak golü önledi.



Kalan dakikalarda tempo yükselse de skor değişmedi ve Beşiktaş 3-2'lik galibiyetle 3 puanı alan taraf oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Beşiktaş defansı altıpasta kafayla topu kornere gönderdi.



8. dakikada Pedro Henrique'nin sağ kanattan sert ortasında Montero, Yatabare'den önce topa kafayla müdahale etti.



12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Ghezzal içeri çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası Atiba, Alex Teixeira'ya pasını verdi. Bu futbolcu da bekletmeden boş durumdaki Batshuayi'yi gördü. Batshuayi, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.



14. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalecinin sağından auta gitti.



23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasına altıpasın önünde iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.



26. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasına altıpasta defansa rağmen iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.



35. dakikada Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kazandı. Ghezzal'ın ortasında altıpasın önünde iyi yükselen Welinton'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında kaleci Muammer Yıldırım çıkarak topu kontrol etti.



43. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Umut Meraş'ın soldan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Ghezzal, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.





MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



61. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fajr'in direkt kaleye kavisli gönderdiği top, direğin üstünden az farkla auta gitti.



62. dakikada sol kanattan yine Fajr'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından dışarı çıktı.



73. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrasında hakem VAR'a gitti. Hakan Arslan'ın topa eliyle müdahale ettiğine karar veren hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batshuayi, kalecinin sağından meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-3.



78. dakikada Kenan Karaman ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Kaleci Muammer Yıldırım, sağına uzanarak topu tokatladı.



80. dakikada Beşiktaş, ceza yayının solundan serbest vuruş kazandı. Güven Yalçın'ın direkt kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak auta çıktı.



85. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambol sonrası hakem VAR'a gitti. Yapılan inceleme sonrasında Josef'in topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fajr, penaltıyı gole çevirdi: 2-3.



87. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda, kaleci ayaklarıyla topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.



90+4. dakikada sol çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Karşılaşma 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül



Hakemler: Sarper Barış Saka, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay



Demir Grup Sivasspor : Muammer Yıldırım, Caner Osmanpaşa, Goutas, Camara (Dk. 83 Konate), Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 76 Kerem Atakan Kesgin), Hakan Arslan, Fajr, Pedro Henrique (Dk. 70 Kayode), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Umut Meraş, Necip Uysal (Dk. 57 Josef), Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira (Dk. 68 Güven Yalçın), Kenan Karaman, Batshuayi (Dk. 90+2 Can Bozdoğan)



Goller: Dk. 12 ve Dk. 73 (penaltıdan) Batshuayi, Dk. 43 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 26 Yatabare, Dk. 85 Fajr (penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor )



Sarı kartlar: Dk. 3 Welinton, Dk. 50 Atiba, Dk. 90+8 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)





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