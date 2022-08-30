Beşiktaş Siriki Dembele'nin kulübüyle anlaştı

Hücum bölgesine takviye düşünen Beşiktaş'ın Siriki Dembele için kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi.



beIN Sports'un haberinde, Beşiktaş'ın Bournemouth'da forma giyen Siriki Dembele'nin transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi. Dembele'ye Beşiktaş'ın dışında teklif yapan başka ekiplerin de olduğu belirtilirken son kararın oyuncuda olduğu ve kararının beklendiği kaydedildi.



Beşiktaş'ın Siriki Dembele'yi kiralık olarak kadroya katmak istediği ifade edilirken Bournemouth'la yapılan anlaşmada oyuncunun 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun da anlaşmaya dahil edileceği vurgulandı.



İskoçya doğumlu ancak Fildişi Sahilleri kökenli olan Siriki Dembele, her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. Bournemouth'a Ocak ayında transfer olan 25 yaşındaki Siriki Dembele bu sezon Premier Lig'de süre alamadı.



"TRANSFERİ BİR FIRSAT OLABİLİR"



Bournemouth teknik direktörü Scott Parker, takımda ayrılmak isteyen oyuncular olduğunu doğrulayarak "Oyuncuların ayrılma fırsatı olabilir. Sürekli oynamak isteyen bazı oyuncularımız var. Eğer bu yıl gidip futbol oynamak istiyorlarsa, o zaman kesinlikle bu fikre açık olacağız. Bu fırsatı gerçekten oyuncularımıza vermek istiyoruz. Çünkü burada sınırlı dakikaları olacak" ifadesini kullandı.





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