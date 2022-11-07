Beşiktaş sil baştan; Sadece forvetlerin yeri garanti

Galatasaray derbisinden puansız ayrılan Beşiktaş'ta kazan kaynıyor. Siyah-Beyazlı ekibin çalıştırıcısı Şenol Güneş, maç sonrasında, "Welinton, Roman Saiss, Tayyip Talha, Necip, Montero var. Eldekiler bunlar. Boş konuşmaya gerek yok. Transfer dönemine gelince, eldekiler uyum sağlayamıyorsa oyuncu alırız. Haksızlık yapmak istemem. Bunlar bizim oyuncularımız ama verimleri düşük. Daha 2 maç oldu. Rosier de benim bildiğim formunda değil. Savunmanın sağı ve solunda da sıkıntı var. Yani önceliğimiz defans olacak" demişti



NASIL VERİM ALINACAK?



Şenol Güneş, "Fiziksel olarak, bireysel olarak, takım olarak sıkıntılarımız vardı. Bir ara rakip savunmadan gelen oyuncu orta sahayı geçti geliyor, kimse karşılamıyor. Bunları paylaşacağız takımla" sözleriyle de genel olarak takımı eleştirdi. Ara transfer döneminde öncelik, stoper takviyesine verilecek.



Güneş, eski hoca Ismael'in transferlerini de beğenmedi. Welinton, Saiss, Tayyip, Necip ve Montero'nun dünkü açıklamalar sonrasında çok kötü durumda olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Rosier'le birlikte Josef'in de Güneş'in sözlerine üzüldüğü belirtildi.



SADECE FORVET HATTI KALACAK



Kartal'da adı geçen futbolcuların tamamının ocak ayında ayrılma ihtimali son derece düşük. Siyah-Beyazlı ekipte orta alan konusunda da hamleler yapılacak. Alınan bilgilere göre; Josef de Souza'nın da yeri artık garanti değil.



Atiba sakatlıktan döndü ancak yeniden form bulması zaman alacak. Kanadalı futbolcu, yaşı itibarıyla da sakatlıktan çok geç dönüyor. Şu anda Siyah-Beyazlı ekipte sadece forvet hattı konusunda bir arayış yok. Geri kalan kimsenin yeri garanti değil. Siyah-Beyazlı ekip erken bir yeniden yapılanmaya gidecek gibi gözüküyor.





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