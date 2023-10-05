Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda bugün İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.
Bir önceki maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan ve averajla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın, elemelerle birlikte bu sezon Avrupa'da 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.
Bir önceki maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan ve averajla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Beşiktaş'ın, elemelerle birlikte bu sezon Avrupa'da 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.