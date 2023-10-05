Beşiktaş siftah peşinde

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda bugün İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak olan Beşiktaş, gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş siftah peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2023 10:07
Son güncelleme 05 Ekim 2023 10:10
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu'nda bugün İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.

Bir önceki maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan ve averajla lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.



Beşiktaş'ın, elemelerle birlikte bu sezon Avrupa'da 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery