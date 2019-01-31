  •  
    Transferin son gününde atılan imzalar! 10 isim...
  •  
    G.Saray'da 2 KAP geldi, 5 KAP ise bugün yolda!..
  •  
    F.Bahçe'de Slimani krizi İŞTE TARİHİ RESTLEŞME
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."
  •  
    Terim'in kararı değişti! "EMRE MOR" gelişmesi

Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi!

Beşiktaş'a transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kalan Shinji Kagawa transferini bitirdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2019 16:16
Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanırken, Shinji Kagawa bugün saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 OcaK saat 16:00'da İstanbul'a geldi ve Japon futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmenin altına imza atacak. 

Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.

Lucien Favre ile yıldızı barışmayan Shinji Kagawa sezonun ilk yarısında Borussia Dortmund ile resmi maça çıkmamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ KAGAWA GELDİ





 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için