Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi!





BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ KAGAWA GELDİ

'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanırken,Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 OcaK saat 16:00'da İstanbul'a geldi ve Japon futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonuolarak belirlendi.Lucien Favre ile yıldızı barışmayansezonun ilk yarısında Borussia Dortmund ile resmi maça çıkmamıştı.