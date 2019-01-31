Beşiktaş, Shinji Kagawa'yı İstanbul'a getirdi!

Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanırken, Shinji Kagawa bugün saat 16:00'da İstanbul'a geldi.
Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 OcaK saat 16:00'da İstanbul'a geldi ve Japon futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.
Lucien Favre ile yıldızı barışmayan Shinji Kagawa sezonun ilk yarısında Borussia Dortmund ile resmi maça çıkmamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ KAGAWA GELDİ
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Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 OcaK saat 16:00'da İstanbul'a geldi ve Japon futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.
Lucien Favre ile yıldızı barışmayan Shinji Kagawa sezonun ilk yarısında Borussia Dortmund ile resmi maça çıkmamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ KAGAWA GELDİ
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın