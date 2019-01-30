SPORX ÖZEL: Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hareketli saatler yaşanırken, Shinji Kagawa konusunda önemli bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.
Lucien Favre ile yıldızı barışmayan Shinji Kagawa sezonun ilk yarısında Borussia Dortmund ile resmi maça çıkmamıştı.
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Beşiktaş Yönetimi, 'Kimseyi istemem' diyen teknik direktör Şenol Güneş'i Shinji Kagawa'nın transferi konusunda ikna etti. Monaco'ya transferi iptal olan Kagawa, Beşiktaş'a imza atmak için 31 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı takım yıldız oyuncu için Borussia Dortmund'a kiralama bedeli ödemeyecek. Kagawa'nın sezon sonu için satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 1,6 milyon euro olarak belirlendi.
Lucien Favre ile yıldızı barışmayan Shinji Kagawa sezonun ilk yarısında Borussia Dortmund ile resmi maça çıkmamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın