Beşiktaş'ın Avusturya kampı Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ilk 11'i: Tolga, Adriano, Necip, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Love

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş bugün oynanacak ve D-Smart'tan naklen yayınlanacak maçta Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının başlama saati iki kulübün anlaşmasıyla 19.00'dan 18.00'e alındı.Sabah saatlerinde bir antrenman yapacak olan siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bu akşam 18.00'de çıkacak.