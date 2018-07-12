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Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta?

Kamp çalışmalarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş, Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta?
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12 Temmuz 2018 11:42
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş bugün oynanacak ve D-Smart'tan naklen yayınlanacak maçta Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçının başlama saati iki kulübün anlaşmasıyla 19.00'dan 18.00'e alındı.

Sabah saatlerinde bir antrenman yapacak olan siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bu akşam 18.00'de çıkacak.

Beşiktaş'ın Avusturya kampı Shakhtar Donetsk hazırlık maçı ilk 11'i: Tolga, Adriano, Necip, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Love

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