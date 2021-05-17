Beşiktaş, sezonun ikinci kupası için sahaya çıkacak

Süper Lig şampiyonu siyah-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, sezonun ikinci kupası için sahaya çıkacak
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17 Mayıs 2021 14:27
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde salı günü Fraport TAV Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'a çifte kupayla dönmenin hesabını yapan siyah-beyazlı ekip, aynı statta ikinci kez zafer yaşamaya çalışacak.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra, Fatih Karagümrük ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanması sonrası omzunun çıktığı açıklanan Adem Ljajic'in yarınki mücadelede görev yapması beklenmiyor.

Beşiktaş, Antalyaspor ile ligde oynadığı iki maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

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